苹果 iOS 18 经典设计回归：iPhone 主屏幕晃动图标跟随动画、深色模式调暗壁纸

IT之家 6 月 13 日消息，苹果在 6 月 11 日凌晨召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，带来了全新的 iOS 18 系统，带来了更自由的个性化布局调整。

IT之家注意到，在 iOS 18 开发者预览版 Beta 中， 晃动主屏幕图标跟随动画、深色模式调暗壁纸经典功能得以回归，整理如下：

主屏幕晃动图标动画

苹果此前在 iOS 17 中去除了 iPhone 主屏幕晃动，桌面图标跟随位移动画，目前该功能已在 iOS 18 预览版中回归，效果如下：

深色模式调暗壁纸

iPhone 此前拥有深色模式调暗壁纸功能，可以避免进入深色模式后，壁纸背景过亮问题，该功能在 iOS 16 时期被去除，目前已在 iOS 18 开发预览版中回归。

需要注意的是，该功能仅在深色图标或者已着色的图标模式下可用，效果如下：

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