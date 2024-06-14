苹果预告 macOS Sequoia 新特性，改善远程会议体验

IT之家 6 月 14 日消息，苹果公司在 WWDC 2024 全球开发者大会上，宣布为 macOS Sequoia 带来多项更新，重点改善远程会议过程中的沟通交流体验。

Presenter Preview

对于经常参加远程会议，且通过共享桌面来演示内容的用户，可能已经意识到向他人分享部分桌面情况会存在一些问题。

不是每个人都会保持桌面整洁，因此别人有可能会看到大量有趣、敏感名称的图标，他人还可能在屏幕上捕捉到你不想分享的东西，如机密工作或个人身份信息。

为了解决这个问题，苹果公司正在更新其演示工具，加入 Presenter Preview 功能。顾名思义，该功能用于预览当前与其他通话参与者共享屏幕的内容，帮助用户提前规避敏感信息外泄。

IT之家从报道中获悉，除了预览功能外，还有其他控制功能可以更改共享屏幕的内容，以及完全停止共享屏幕。

Background replacements

远程会议的一个问题就是背景，用户可能会身处于一个凌乱的家庭环境中，该功能可以可以将背景完全换成其他场景。

在菜单栏的相机设置下，有一个名为“Background”的选项。选择该选项会弹出第二个窗口，用于实际选择背景。

有三个选项卡可供选择，第一个是普通渐变背景色；第二个选项卡是横向背景，不过在初始测试版中目前只有一种可选；在第三个选项卡中，用户可以选择自己的照片或图片作为背景。

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