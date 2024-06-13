高管也是打工人，消息称 Meta 将裁员最多 50 名副总裁

IT之家 6 月 13 日消息，据 Business Insider 报道，三名知情人士透露，Meta CEO 马克・扎克伯格希望通过减少副总裁职位数量，来精简公司规模。

据其中一位知情人士透露，Meta 的副总裁人数去年达到顶峰，约有 300 名副总裁。这一数字较前几年的约 180 人有所增加。

该人士补充说，虽然有几位副总裁在去年第二波大规模裁员前夕离开了公司，但扎克伯格希望让 Meta 的副总裁总数减少到接近 250 人。“总体目标仍然是减少中层和高层员工，增加底层员工，”该人士表示。“Meta 又开始变得头重脚轻了。”

根据 Statista 的数据，截至 2023 年底，Meta 的员工人数为 67,317 人，低于 2022 年底的 86,482 人。这标志着该公司历史上首次出现员工人数同比下降。

扎克伯格曾表示：“更精简的组织将更快地执行其最高优先事项，人们的工作效率将会更高，他们的工作也会更加有趣和充实。”

据IT之家此前报道，Meta 公司在 2022 年 11 月裁员 1.1 万人后，于 2023 年 3 月宣布计划再裁员 1 万人。该公司当时还表示，将冻结另外 5,000 个空缺职位的招聘。

2022 年 11 月宣布的 1.1 万人裁员，占 Meta 当时员工总数的 13%，是其历史上首次大范围裁员。

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