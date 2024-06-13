索尼收购美国连锁影院阿拉莫影城，将保留其特色观影餐饮体验

IT之家 6 月 13 日消息，据周三双方发布的消息，索尼影视娱乐有限公司（Sony Pictures Entertainment）收购了颇受欢迎美国观众的美国连锁影院阿拉莫影城（Alamo Drafthouse Cinema）。

新闻稿中，索尼表示将通过新成立的索尼影业体验部门（Sony Pictures Experiences）管理这些影院，同时“将保留阿拉莫影城独特的观影餐饮体验”。阿拉莫影城将继续在 25 个都市区以阿拉莫影城品牌运营其所有 35 家影院，现任首席执行官 Michael Kustermann 也将继续留任。此外，阿拉莫影城举办的奇幻电影节 (Fantastic Fest) 也将继续由公司运营。

索尼此次收购的卖家为 Altamont Capital Partners、Fortress Investment Group 和 Alamo 创始人 Tim League 组成的财团，该财团在阿拉莫影城于 2021 年申请破产保护后取得了其所有权。

索尼的此次收购格外引人注目，因为 2020 年“派拉蒙判决”被废除，该判决源于 1948 年最高法院的一项裁决，旨在促进竞争和消费者选择，当时法院强制电影公司出售拥有的影院。然而，随着如今观众观看电影的方式日益多样化，这项判决被美国司法部废除。

IT之家注意到，流媒体巨头 Netflix 也在纽约和洛杉矶拥有自己的电影院。

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