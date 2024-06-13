“小爱同学”接入字节跳动豆包大模型，小米 SU7 已搭载

IT之家 6 月 13 日消息，IT之家从火山引擎官方公众号获悉，小米旗下人工智能助手“小爱同学”与火山引擎达成合作，双方基于豆包大模型为用户带来更智能的 AI 交互体验。

据介绍，“小爱同学”作为小米公司的智能助手，已经成功融入手机、智能家居、智能穿戴设备以及小米 SU7 等众多小米产品中，提升了用户的日常交互便捷性。全新的“小爱同学”不仅更加精准地把握用户需求，还以更快的响应速度和更全面的内容服务。例如，当用户询问复杂的科学概念时，“小爱同学”能够精准捕捉需求，即时提供精确、专业的解答，同时严格遵循道德和法律准则，确保内容健康、安全，不涉及不良信息。

小爱智能助手借助字节跳动豆包大模型提供的联网搜索插件能力，能够实时捕获与头条内容同源的搜索结果，为用户呈现全面且时效性强的答复。

目前，火山引擎已联合 OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟，OPPO 小布助手、荣耀 MagicBook 的 YOYO 助理、小米“小爱同学”，以及华硕笔记本电脑的豆叮 AI 助手等应用，均已接入火山引擎的大模型服务。

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