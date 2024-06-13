仅次于 X 平台，调查显示越来越多的美国人从 TikTok 获取新闻

IT之家 6 月 13 日消息，一项最新的美国新闻习惯调查显示，随着 TikTok 成为美国人更受欢迎的新闻来源，年轻用户越来越多地认为该平台能提供他们以往难以接触到的信息。

图源 Pixabay

由皮尤研究中心周三发布的这项调查，分析了 Facebook、Instagram、TikTok 和 X 等主要社交媒体平台在美国人获取新闻信息方面扮演的角色。调查结果显示，TikTok 仅次于 X 平台，成为美国第二大获取新闻的社交媒体平台。

然而，大多数用户并不将以短视频为主的 TikTok 视为主要新闻来源。调查显示，只有 15% 的 TikTok 用户表示，他们使用该应用的主要原因之一是获取新闻。但同时，35% 的受访者表示，他们通过 TikTok 看到的一些新闻是他们之前从未见过的。与其他社交媒体应用不同，TikTok 用户看到的新闻信息来源可能来自网红或名人，甚至更多来自素不相识的陌生人。相比之下，Facebook 和 Instagram 用户看到的新闻大多来自朋友、家人或认识的人发布的内容；而在 X 平台上，用户则更常看到媒体机构或记者发布的新闻报道。

尽管大多数用户并非将获取新闻作为使用 TikTok 的主要目的，但皮尤研究中心的调查表明，TikTok 作为新闻来源的受欢迎程度正在上升，与此同时，立法者也越来越关注用户在该应用上看到的资讯内容。IT之家此前报道，今年 4 月，美国总统拜登签署了一项法案，该法案要求 TikTok 的母公司字节跳动在一年的时间内剥离该应用的所有权，否则将禁止其在美国的运营。

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