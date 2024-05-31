消息称 TikTok 将开发核心算法美国版，官方回应称“误导且不准确”

IT之家 5 月 31 日消息，路透社 5 月 30 日消息称，TikTok 正在为其 1.7 亿美国用户开发其推荐算法的克隆版，这可能会产生一个独立于母公司运营的版本，并且更容易被想要禁止该算法的美国立法者接受。

消息人士不愿透露姓名，他们表示，一旦代码被分割，可能会为剥离美国资产奠定基础，尽管目前还没有任何进展。

该公司此前曾表示，没有出售美国资产的计划，而且这样的举动也是不可能的。

IT之家注意到，TikTok 官方今日在 X 平台发布公告进行了回应，表示路透社发表的报道具有误导性，且事实上不准确。

正如我们在法庭文件中所说，该法案要求的“合格剥离”以允许 TikTok 继续在美国运营根本不可能：无论从商业角度、技术角度还是法律角度都不可能。而且肯定不可能在该法案要求的 270 天期限内完成。

路透社发言人则表示：“我们坚持我们的报道。”

字节跳动昨日还发布公告，有关媒体转载外媒报道时称“TikTok 曾在 2022 年提议将控制权交给美国政府”，该信息不实，请大家不要传播不实信息。

据IT之家此前报道，美国总统于 4 月 24 日签署法案，规定字节跳动在明年 1 月 19 日之前出售 TikTok，否则将面临禁令。TikTok 则称该法案违宪，并表示将对此类法律提起法律挑战。

最新消息显示，美国法院将于 9 月审理针对 TikTok 禁令的诉讼。5 月 14 日，一群 TikTok 创建者提起诉讼，要求阻止可能禁止 1.7 亿美国人使用 TikTok 的法律，并称在 TikTok 和母公司字节跳动提起类似诉讼后，该法律“对美国人的生活产生了深远影响”。

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