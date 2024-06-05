TikTok 多个品牌和名人账户受到网络攻击

IT之家 6 月 5 日消息，短视频应用 TikTok 发言人周二表示，该公司已采取措施阻止针对多个品牌和名人账户的网络攻击，包括美国有线电视新闻网 CNN。

据《福布斯》报道，TikTok 平台有一个新的漏洞，攻击方式为直接通过消息传播，除了打开聊天之外，用户不需要下载、点击或任何形式的回复就会被攻击。

TikTok 发言人称：“我们一直在与 CNN 密切合作，已恢复账户访问并实施增强的安全措施，并保护他们的账户。”受损的账户数量“非常少”，该公司正在与受影响的账户所有者合作，以在需要时恢复访问权限。

TikTok 的一位消息人士告诉路透社，真人秀明星 Paris Hilton 的账户成为目标，但并未受到损害。

▲ Paris Hilton 的 TikTok 账户

IT之家注意到，最近不只是 CNN 一家新闻广播公司出现网络安全问题。本月早些时候，超 2.5 万名 BBC（英国广播公司）员工个人数据遭到泄露，官方则否认存在勒索软件攻击。

TikTok 目前除了要应对网络攻击，还在着手解决美国新法案的影响。美国总统于 4 月 24 日签署法案，规定字节跳动在明年 1 月 19 日之前出售 TikTok，否则将面临禁令。美国法院将于 9 月审理针对 TikTok 禁令的诉讼。

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