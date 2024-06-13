含 500 亿美元天价薪酬方案，马斯克称特斯拉两项股东决议均以明显优势获通过

IT之家 6 月 13 日消息，今日特斯拉 CEO 马斯克发文称，特斯拉的两项股东决议均以较大优势获得通过。马斯克分享的图片显示，两项决议（马斯克的薪酬、特斯拉总部迁至得克萨斯州）均获得股东投票通过。

马斯克周六曾发文称，大约 90% 的散户股东投票支持了他的薪酬方案。据彭博社报道，这至关重要，因为可供交易的非内部人士持有的股票中，约有 45% 由散户股东持有。

该薪酬方案授予马斯克约 3 亿股激励性股票期权，并在 2018 年获得超过 70% 的股东支持通过。然而，一位特拉华州法官在今年 1 月以披露给特斯拉投资者信息不足为由撤销了该方案。特斯拉董事会随后在提供新披露信息的情况下再次提交了该方案进行投票。

在 2018 年授予期权时，估计价值约为 560 亿美元。按照目前特斯拉的股价，这些期权的价值目前接近 500 亿美元（IT之家备注：当前约 3629.28 亿元人民币）。除了股票期权，马斯克还直接持有约 4.11 亿股特斯拉股票，占目前已发行股票总数的 13% 左右。

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