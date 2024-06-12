马斯克被曝与 SpaceX 多名员工有染

IT之家 6 月 12 日消息，《华尔街日报》报道称，埃隆・马斯克（Elon Musk）与一名前 SpaceX 实习生发生不正当关系，后来马斯克将她聘用到自己的高管团队中，他还与另一名员工有过不正当关系。

《华尔街日报》对超过 48 人进行了采访，包括这些女性的朋友和家人，以及 SpaceX 的前雇员，并引用了短信、电子邮件和其他文件。

另有一名女子声称，马斯克多次要求她为其生孩子，在她拒绝马斯克的要求后，马斯克抱怨她的工作表现并拒绝给她加薪。

这篇报道还提到，一名与马斯克有不正当关系的女性，同时与 SpaceX 总裁格温・肖特韦尔（Gwynne Shotwell）的丈夫有染，这件事激怒了肖特韦尔，肖特韦尔告诉 SpaceX 的人力资源部门，她希望将该女性从首席执行官办公室移除。

对于这篇报道，肖特韦尔回应称，该报道“描绘了一个完全误导性的叙述”（paint a completely misleading narrative），而马斯克并没有任何回应。

据IT之家此前报道，《纽约时报》称谷歌联合创始人谢尔盖・布林（Sergey Brin）的前妻妮可・沙纳汉（Nicole Shanahan）婚内出轨，和马斯克发生不正当关系。

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