涉嫌性骚扰及报复行为，马斯克遭 8 名 SpaceX 前工程师起诉

IT之家 6 月 13 日消息，据彭博社报道，当地时间周三，美国太空探索技术公司（SpaceX）的八名前工程师向公司首席执行官埃隆・马斯克提起诉讼，指控其涉嫌性骚扰和报复行为。这些被解雇的员工还向美国国家劳资关系委员会（NLRB）投诉，称 SpaceX 存在报复行为。

在周三提交的诉讼文件中，这八名前员工表示，马斯克故意在工作场所制造了一个充满敌意的环境。他们指出，马斯克在工作场所传播污秽的性照片、恶搞图片和评论，贬低女性和 LGBTQ + 群体。

这些前工程师称，一些同事在模仿马斯克的帖子时对他们进行骚扰，形成了一种集体欺凌的氛围。原告写道，这“创造了一个极其不舒服、充满敌意的工作环境”。

这群前员工于 2022 年共同撰写了一封公开信，指出特斯拉创始人马斯克的行为问题。他们声称，由于这封信，他们遭到了公司报复性解雇。

根据彭博社的报道，这些前工程师在诉状中表示，他们有理由相信马斯克决定解雇他们是对这封公开信的报复。诉状称，当 SpaceX 的一位人力资源官员建议公司在采取任何决定性行动之前进行正式调查时，马斯克回应说：“我不在乎 —— 开除他们。”

尽管 NLRB 认定 SpaceX 非法报复这些员工，但由于上诉法院的禁令，该案件一直处于停滞状态。今年一月，SpaceX 起诉了 NLRB，称其结构“违宪”。

IT之家注意到，昨天还有报道称，马斯克与两名女性员工存在性关系，还要求另一名女性为他生孩子。

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