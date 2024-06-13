Copilot + 电脑遇出货危机？Arm 要求高通销毁所有骁龙 X 处理器

IT之家 6 月 13 日消息，据路透社报道，即将在下周开始出货的骁龙 X 处理器可能面临被销毁的命运，尽管可能性不大。

Arm 和高通之间的法律纠纷已经持续了近两年，争论的焦点是高通最新骁龙 X 处理器所使用的技术。Arm 方面称，高通在收购 Nuvia 公司后，未经授权使用了其设计，并要求高通停止使用来自 Nuvia 的设计并销毁相关芯片。

Nuvia 公司由苹果 A 系列芯片的创始团队所创立，高通在 2021 年斥资 14 亿美元收购了 Nuvia，希望借此与苹果的 Arm 处理器竞争。骁龙 X 系列芯片正是基于收购 Nuvia 获得的技术所研发，并搭载于即将上市的戴尔、惠普、联想、微软、三星等厂商的 Copilot+ 系列电脑。

该案将于 2024 年 12 月在美国特拉华州联邦法院开庭审理。目前尚不清楚双方签订的具体许可协议内容，但从已知信息来看，争议的核心在于：

在被高通收购之前，Nuvia 获得了 Arm 的授权，可以设计服务器 CPU 核心。Arm 方面认为，高通收购 Nuvia 后重新利用该授权属于违约行为，要求高通停止使用并销毁所有基于 Nuvia 设计的芯片。

而高通方面则辩称其拥有覆盖 PC 处理器的广泛授权，可以合法使用相关技术。

“Arm 对高通和 Nuvia 的起诉是为了保护 Arm 生态系统及其合作伙伴的利益，这些合作伙伴依赖于我们的知识产权和创新设计。我们要求高通遵守合同规定，停止使用源自 Arm 技术的 Nuvia 设计，” Arm 发言人表示。

高通首席法务官 Ann Chaplin 在 2022 年底曾表示，“Arm 的指控忽视了高通拥有涵盖其定制 CPU 设计的广泛许可权利这一事实，我们相信这些权利将在法庭得到确认。”

Arm 的这一要求在执行层面存在巨大挑战。高通已经与多家电脑制造商合作，计划于 6 月 18 日开始出货搭载骁龙 X 系列处理器的 Copilot+ 电脑。如果要销毁所有使用 Nuvia 设计的芯片，就意味着至少十几款电脑的出货计划将在未来一周内停止。

此外，该案的审理要到年底才开始，届时首批搭载骁龙 X 处理器的电脑早已上市销售。

这场法律纠纷的焦点并不仅仅是骁龙 X 系列处理器，高通已经宣布将会把 Nuvia 技术应用于智能手机、汽车、增强现实设备等诸多领域的芯片设计。Arm 希望通过这场官司，与高通就未来新芯片的授权费用达成对自己有利的协议。

AndroidCentral 称，站在 Arm 的角度，如果高通没有收购 Nuvia，那么双方就芯片授权的谈判结果可能会截然不同，甚至 Arm 根本就不会同意授权。不过，考虑到双方已经纠缠了两年，高通却没有收到任何禁令，因此 Copilot+ 电脑被停止出货的可能性似乎并不大。更可能的结果是高通和 Arm 会达成某种和解协议，毕竟双方仍有其他领域的合作，核心的问题在于如何分配利润。

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