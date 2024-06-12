消息称联发科杀入 PC 市场，正为微软 AI 笔记本电脑设计 Arm 架构芯片

IT之家 6 月 12 日消息，据路透社报道，三位知情人士透露，芯片设计巨头联发科正在开发一款基于 Arm 架构的个人电脑芯片，该芯片将用于 Windows AI 笔记本电脑。

上个月，微软发布了新一代笔记本电脑，其搭载了基于 Arm 技术的芯片，能够运行人工智能应用程序，微软高管认为这将是未来消费计算的发展方向。联发科的芯片正是针对这一趋势而开发。

微软此举意在与苹果竞争，后者已在其 Mac 电脑上使用了自研的 Arm 架构芯片长达四年之久。此外，微软优化 Windows 操作系统以兼容 Arm 架构的决定，可能会动摇英特尔在个人电脑市场长期以来的统治地位。

截至IT之家发稿，联发科和微软均拒绝就此置评。

报道称，两位消息人士透露，联发科的个人电脑芯片计划在明年下半年推出，彼时高通为笔记本电脑提供芯片的独家协议将到期。该芯片基于 Arm 提供的成熟设计，可显著加快研发速度，因为利用现成的经过测试的芯片组件可以减少设计工作量。

目前尚不清楚微软是否已批准将联发科的个人电脑芯片纳入其 Copilot+ Windows 计划。

Arm 高管曾表示，他们的一家客户利用成熟的组件在大约 9 个月内设计并制造了一款芯片，而联发科的芯片尚处于设计阶段。对于经验丰富的芯片设计公司而言，复杂的芯片通常需要一年以上的时间才能完成设计和测试。

2016 年，微软选择高通作为其将 Windows 操作系统转移到 Arm 底层处理器架构的先锋，该架构长期以来为智能手机提供支持。据路透社去年报道，微软授予高通一项独家协议，允许其开发兼容 Arm 架构的 Windows 操作系统芯片，协议截止日期为 2024 年。

由于微软与高通的独家协议即将到期，其他芯片设计厂商也纷纷加入进来，为微软进军 Arm 架构设计提供助力。几十年来，Windows 电脑一直依赖于由 AMD 和英特尔提供的芯片架构。

路透社去年报道称，英伟达和 AMD 也正在为 Windows 电脑设计 Arm 架构芯片。据一位知情人士透露，英伟达得到了联发科的帮助。两位消息人士表示，联发科设计个人电脑芯片的项目与其与英伟达的合作是分开的。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。