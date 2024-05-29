手机性能再上新台阶：Arm 发布 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis G925 GPU

IT之家 5 月 29 日消息，芯片设计公司 Arm 今日发布了针对旗舰智能手机的下一代 CPU 和 GPU 设计：Cortex-X925 CPU 和 Immortalis G925 GPU。这两款芯片分别是目前用于联发科天玑 9300 处理器中的 Cortex-X4 和 Immortalis G720 的继任者。

IT之家注意到，Arm 更改了 Cortex-X CPU 系列的命名方式，以凸显其性能的大幅提升。该公司声称，X925 的单核性能比 X4 提高了 36%（基于 Geekbench 测试）。得益于高达 3MB 的私有 L2 缓存，Arm 表示 X925 的 AI 工作负载性能 (以“time to token”衡量) 提升了 41%。

Cortex-X925 还带来了新一代的 Cortex-A 微架构（“小”核），即 Cortex-A725 和 Cortex-A520 。Arm 宣称 Cortex-A725 性能效率比上一代的 A720 高出 35%，Cortex-A520 的能效也提升了 15%。

Arm 表示，全新的 Immortalis G925 GPU 是他们迄今为止“性能最高、效率最高的 GPU”。与上一代 G720 相比，其图形应用性能提升了 37%，处理复杂物体的光线追踪性能提升了 52%，AI 和机器学习工作负载性能提升了 34%，同时功耗降低了 30%。

值得注意的是，Arm 首次提供了新的 CPU 和 GPU 设计的“优化布局”，据称这将使设备制造商更容易将它们“集成”到自己的系统级芯片 (SoC) 布局中。Arm 表示，这种新的物理实现解决方案将帮助其他公司更快地将设备推向市场，如果属实，则意味着我们可能会看到更多搭载 ArmCortex-X925 和 Immortalis G925 的设备。

Arm 表示，预计搭载其新核心设计的手机将于 2024 年底上市，但并未透露具体品牌。

不过，联发科企业副总裁 JC Hsu 在 Arm 的新闻稿中表示：“联发科致力于在今年晚些时候推出的下一代旗舰芯片组天玑 9400 中支持最新的 Armv9 Cortex-X925 CPU 和 Immortalis-G925 GPU 解决方案。”

目前，采用 ArmCortex 和 Immortalis 设计的手机并不多。在移动芯片中，更常见的是将 Cortex 与其他 GPU 设计进行配对。

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