马斯克的 X 公司要求被裁员工返还多发的工资，称汇率换算错误

IT之家 6 月 13 日消息，埃隆・马斯克的 X 公司据报道正要求至少 6 名被解雇的澳大利亚员工返还多发的薪酬，理由是公司意外多支付了他们的工资。

Sydney Morning Herald 今日报道称，“由于 X 公司在将美元转换为澳元时出现失误，导致多发放了工资，他们正威胁将部分前澳大利亚员工告上法庭，要求其归还多发的工资。”

X 公司亚太地区人力资源部门今年发送的电子邮件称，2023 年 1 月份存在“重大误发放款项”的情况。据称，每位员工的多发的金额从 1500 澳元到 7 万澳元不等。到目前为止，没有一名被解雇的员工归还过这笔钱。

报道称，X 公司表示多发款项与员工加入推特时发放的“延期现金补偿”（以股票形式发放）有关。这些股票的单价为 54.20 美元，这是马斯克在 2022 年收购推特时的价格，员工获得的股票总数取决于他们在公司的工作年限。

X 公司在“向被裁员的员工支付遣散费时”出现了汇率换算错误，“据一位知情人士透露，X 公司支付的股票价值是其实际价值的 2.5 倍。”

X 公司要求被解雇的员工“尽快”偿还款项，并表示公司保留在法庭上要求归还这笔款项以及利息的权利。

IT之家注意到，报道援引就业法专家 Hayden Stephens 的话称，被解雇的 X 公司员工可能被迫归还这笔款项，但他们应该首先“要求 X 公司清楚解释错误发生的原因，并提供支持性文件证据。”他表示，如果确实是无意过错，“根据澳大利亚的就业法规，员工通常有义务归还这笔钱。”

值得一提的是，X 公司在美国正面临着来自大约 2000 名前员工的诉讼和仲裁索赔，这些员工正在争取获得遣散费。法庭文件显示，针对遣散费的多个案件的调解谈判均未达成协议。

此外，X 公司还面临着来自四名前任 Twitter 高管的诉讼，他们称在马斯克收购推特后立即被解雇，并且被剥夺了超过 1.28 亿美元的遣散费。这起诉讼是由前 Twitter 首席执行官 Parag Agrawal、前首席财务官 Ned Segal、前首席法律官 Vijaya Gadde 和前总法律顾问 Sean Edgett 提起的，原告提议在 2025 年 11 月进行庭审。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。