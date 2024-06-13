酷态科发布 10 号充电器 CP 超级闪充块 120W：18 分钟充满小米 14 Pro ，149 元

IT之家 6 月 13 日消息，酷态科官微今日宣布，新品 10 号 CP 超级闪充块将于 6 月 15 日 20 时开售，套装版售价 149 元。

IT之家汇总该充电器主要信息如下：

这款充电器支持 ADC 自适应快充 2.0，可在 18 分钟内充满小米 14 Pro 手机、30 分钟内将荣耀 100 手机充电约 80%、vivo X100s Pro 手机充电约 85%、荣耀 Magic 6 手机充电约 68%、三星 Galaxy S24 Ultra 充电约 62%、vivo X Fold 3 充电约 50%、iPhone 15 Pro Max 充电约 56%。

此外，其支持华为 SCP 22.5W 快充，可在 30 分钟内将华为 Mate 60 Pro 充电约 45%。

接口方面，其提供两个 USB-C 接口和一个 USB-A 接口，采用三独立输出电路，支持动态功率分配，官方称可实现多口插拔不断连。

该产品还附赠 1.5m 长的 240W 6A 数据线，兼容 PD 3.1，零售价为 29.9 元。其提供银滩白、落日橙、星云灰、海湾蓝四色可选，具备全新 Cool + 散热机制，号称拥有四重散热保障。

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