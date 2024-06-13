《文明 5》团队出品，《Ara: History Untold》游戏 9 月 25 日发行

IT之家 6 月 13 日消息，《Ara：不为人知的历史》（Ara: History Untold）是由 Oxide Games 开发、微软 Xbox Game Studios 发行的 4X 历史战略游戏，官方宣布将于 9 月 25 日在 Microsoft Store 和 Steam 平台发行，首日上架 PC Game Pass。

4X，是指在策略游戏中的一种系统概念，得名自 4 个同样以 ex 为开头的英语单词。

eXplore（探索）：派出斥候横跨游戏地图以探索周边的版图

eXpand（拓张）：建立新定居地或增加原定居地的影响力以扩张领土

eXploit（开发）：开发并妥善利用领土中所拥有的资源

eXterminate（征服）：攻击并征服其他竞争对手

IT之家注：Oxide Games 是一家美国视频游戏开发商，该团队由负责《文明》系列的 Firaxis 团队成员组成。

游戏介绍如下：

建立一个国家，带领你的人民开疆拓土，发展艺术与文化，施展外交手段，并与其他势力一较高下，穿越历史长河，成为人类文明最为璀璨的那颗明珠，证明你才是有史以来最伟大的统治者。历史任由你来书写。

《Ara: History Untold》是大型历史战略游戏的革新之作，游戏采用了深受喜爱的经典 PC 战略机制以及创新玩法，如国家制造经济、真正的同步回合制决策、非线性科技树和云端支持的同步 / 异步多人游戏，所有这一切都通过广阔且充满活力的形式呈现，你可以将场景一直缩小至看到整个帝国的疆域，又可放大到足以观察国民的日常生活。

在《Ara: History Untold》中，没有预设的胜利之路，取而代之的是无限可能。你的选择将决定你所创造的世界、你的游戏体验和你的传承。

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