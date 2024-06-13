微软发布 Win11 Canary 26236 预览版：开始菜单引入新账号管理器、修复任务栏显示问题

IT之家 6 月 13 日消息，微软公司今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Windows 11 Build 26236 预览版更新。
IT之家援引微软博客内容，微软短期内不再向开发者分发 Canary 频道 Windows 11 预览版 SDK。
变化和改进
[常规]
常规改进和修复，改善 Windows 11 预览版的整体运行体验。
[开始菜单]
开始菜单逐步推出新的账号管理器，用户登录微软账户后，新的设计可以让用户快速浏览账户的好处，并方便管理账户设置。
修复
[任务栏]
修复近期几个预览版中无法显示任务栏的问题。
[音频]
修复了 Microsoft Edge 浏览器的首选音频音量（在 "设置">"系统">"声音">"音量混合器" 下）在重启应用程序后无法保持不变的问题。
Microsoft Store 更新
微软邀请 Canary、Dev 和 Beta 渠道 Windows Insiders，测试 Microsoft Store 22405.xxxx.x 及更高版本，主要优化 Microsoft Wallet，可以实现更快、更安全的结账。
微软表示用户可以使用 Microsoft Wallet 在商店中快速轻松地购物。用户不仅可以在商店赚取 Microsoft Rewards 积分，还可以在结账时轻松将积分兑换成礼品卡，用于购物。钱包快速、安全、易于使用！
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