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微软发布 Win11 Canary 26236 预览版：开始菜单引入新账号管理器、修复任务栏显示问题

2024/6/13 6:18:58 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 吾爱317输入法软媒新友2010825Freddy123吉茵珂絲华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 13 日消息，微软公司今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Windows 11 Build 26236 预览版更新。

IT之家援引微软博客内容，微软短期内不再向开发者分发 Canary 频道 Windows 11 预览版 SDK。

变化和改进

[常规]

  • 常规改进和修复，改善 Windows 11 预览版的整体运行体验。

[开始菜单]

  • 开始菜单逐步推出新的账号管理器，用户登录微软账户后，新的设计可以让用户快速浏览账户的好处，并方便管理账户设置。

修复

[任务栏]

  • 修复近期几个预览版中无法显示任务栏的问题。

[音频]

  • 修复了 Microsoft Edge 浏览器的首选音频音量（在 "设置">"系统">"声音">"音量混合器" 下）在重启应用程序后无法保持不变的问题。

Microsoft Store 更新

微软邀请 Canary、Dev 和 Beta 渠道 Windows Insiders，测试 Microsoft Store 22405.xxxx.x 及更高版本，主要优化 Microsoft Wallet，可以实现更快、更安全的结账。

微软表示用户可以使用 Microsoft Wallet 在商店中快速轻松地购物。用户不仅可以在商店赚取 Microsoft Rewards 积分，还可以在结账时轻松将积分兑换成礼品卡，用于购物。钱包快速、安全、易于使用！

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关键词：Win11微软

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