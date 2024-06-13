微软 Win10 / Win11 经典版 Outlook 也拥抱 AI：能总结、撰写邮件等

IT之家 6 月 13 日消息，微软公司昨日（6 月 12 日）发布博文，深知仍有不少客户使用 Windows 经典版 Outlook 应用，Win10 / Win11 经典版 Outlook 也拥抱 AI：能总结、撰写邮件等

微软在博文中还强调了未来 Copilot 功能的发布流程，首先会在 Windows 10/11 以及网页新版 Outlook 中上线，然后快速扩展到苹果 Mac 和移动设备中，上线 3-12 个月之后会登陆经典版 Outlook。

微软表示当前处于 Current Channel 或者 Monthly Enterprise Channel 频道的用户，可以在经典版 Outlook 中体验 Copilot 新功能。

IT之家附上可用功能如下：

总结

Copilot 可以帮助用户梳理、总结邮件内容。Copilot 甚至会指出信息的来源，帮助用户在需要时获得更多细节，在最新 16.0.17028.10000 版本中已经上线。

辅助优化表述

Copilot 可以辅助提供建议，帮助用户以正确的语气、清晰的思路传达想法，并确保收信人的感受与预期一致。

撰写邮件

撰写新邮件时用户可输入提示词，并调整所需的长度和语气。Copilot 会根据这些信息生成草稿（自版本 16.0.17425.20174 起可用）。

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