展示会后还有惊喜？消息称微软将在今年科隆游戏展上展示更多游戏

IT之家 6 月 13 日消息，不久之前，微软举办了 Xbox Games Showcase 展示会，《毁灭战士：黑暗时代》、《使命召唤：黑色行动 6》等 17 款游戏悉数亮相。而据目前的最新消息来看，微软很可能还“留了一手”。

据播客 Kinda Funny Games 主持人 Parris Lilly 透露，微软还有一些压箱底的“将给公众带来惊喜”的东西，或将在欧洲最大的科隆游戏展期间公开。

随后，这一消息得到了可靠爆料人 Jez Corden 的证实。他在 X（推特）上发文表示，“Xbox Showcase 的疯狂之处在于…… 这只是即将发生之事的一部分。”

IT之家注：今年科隆游戏展将于 8 月 21 日-25 日举行。

据 gagadget 报道，在今年科隆展期间，微软内部工作室的开发人员可能会透露《Avowed（宣誓）》、《Towerborne》、《Ara: History Untold（Ara：不为人知的历史）》和《Clockwork Revolution（发条革命）》的更多细节。

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