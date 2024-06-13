微软 Win10 发布 6 月累积更新：增强管理安卓手机端截图、修复 lsass.exe 问题

IT之家 6 月 13 日消息，微软公司在本月的补丁星期二活动日中，面向 Windows 10 系统发布了累积更新 KB5039211，用户安装后版本号升至 19044.4529，修复系统中的诸多安全漏洞。

IT之家附上直接下载地址：https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5039211

Phone Link

用户将安卓设备连接到 Windows 10 PC 之后，新版 Phone Link 可以让用户更方便地管理屏幕截图。

每当用户在手机上截取屏幕截图后，都会在电脑上看到使用截图工具进行编辑的通知。因此，用户可以使用该工具为截图添加注释。

修复 BUG

修复了 Windows Server PC 安装 4 月安全更新之后，lsass.exe 进程停止响应的问题。

修复使用屏幕共享应用时候出现隐藏窗口问题。

修复 USB 控制器上的共享按钮无法兼容 Game Bar 问题。

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