特斯拉大规模裁员后重启招聘：AI 机器人工程师、维修技师等职位开放

IT之家 6 月 13 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克此前曾通过内部邮件宣布裁员“超过 10% 的员工”，他在邮件中写道：“这并非我愿意看到的，但必须这么做。这将使我们能够精简架构、保持创新并在下一轮增长周期保持动力。”

在宣布裁员约 2 万名员工后不久，特斯拉全球范围内的招聘也随之冻结。原本拥有数千个招聘职位的特斯拉官网招聘页面也几乎一片空白，只剩下三个培训计划的职位信息。

然而，随着特斯拉将目光投向自动驾驶出租车和人工智能等未来领域，以及继续推进乘用车业务，数百个工作岗位再次开放。目前，特斯拉官网招聘页面上的大部分空缺职位都集中在服务顾问和维修技师方面。

此外，特斯拉位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂地区的大型锂精炼厂也正在招聘化工操作员。仔细查看一些电池相关职位的描述，可以发现特斯拉正在致力于电池技术的研发。目前，公司在电池材料工程、滥用测试与工程、高压滥用测试等多个领域均开放了研发职位。

特斯拉人形机器人部门 Tesla Bot 也发布了数十个高薪职位，该部门负责微调完全自动驾驶 (FSD) 软件并提升人形机器人的能力。同时，特斯拉还在制造、法律、运营、软件等多个领域开放了职位。

不过，截至IT之家发稿时，特斯拉充电部门并没有发布任何招聘信息。今年 4 月和 5 月的裁员中，也包括了帮助特斯拉建立充电网络的 500 人超级充电桩团队，其中一些员工后来又被重新聘用。

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