曜越展出 MAGAir 600 Ultra 风冷散热器，顶盖搭载 2.1 英寸圆形 LCD 显示屏

IT之家 6 月 13 日消息，据日媒 GdM 报道，曜越在 2024 台北国际电脑展上展出了一款顶盖搭载圆形显示屏的风冷散热器 MAGAir 600 Ultra。

曜越此前推出的 TH V2 Ultra ARGB Sync 一体式水冷就在冷头部分搭载了显示屏，现在又将这一趋势扩展到了风冷领域。

▲ 图源 GdM

MAGAir 600 Ultra 为双塔双风扇规格，配备了 6 根 6mm 热管和 2 个 1800 RPM 转速的 120mm 规格风扇，解热能力达 265W，可选黑白双色。

该散热器塔顶搭载可提升美观程度的磁吸顶盖，顶盖中央镶嵌了一块 2.1 英寸的 480*480 分辨率圆形 LCD 显示屏，可显示用户自定义图像。

▲ 图源 Hardware Canucks

从参数上来看，MAGAir 600 Ultra 配备了与劲透 Ceres 350 MX 机箱左侧可选装圆屏同款的显示面板。

曜越 MAGAir 600 Ultra 风冷散热器将不早于 2024 年三季度在全球市场上市，初步定价 119.99 美元（IT之家备注：当前约 871 元人民币）。

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