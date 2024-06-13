中国移动开通全球首个 800G 空芯光纤传输技术试验网：用空气代替玻璃导光，达“国际一流水平”

IT之家 6 月 13 日消息，据中国移动官方消息，6 月 6 日，中国移动在广东深圳 — 东莞开通首个 800G 空芯光纤传输技术试验网。

本次试验由中国移动联合国内光纤光缆、设备厂商共同完成，验证了反谐振空芯光纤在真实环境中受牵拉、挤压、水汽、户外熔接等多种条件影响下的性能，在 20km 链路上实现了空芯-空芯光纤熔接损耗低至 0.05dB、空芯 — 实芯连接小于 0.3dB 和铺设后光缆损耗每公里 0.6dB 等多项核心技术指标，均达“国际一流水平”。

IT之家查询公开资料获悉，空芯光纤 Hollow-core fiber（HCF）基于全新空气导光机理，能够通过空气而不是玻璃导光，可突破实芯光纤的容量极限和时延极限两大物理瓶颈，在骨干和数据中心传输方面性能优势明显，是下一代光通信技术。

中国移动表示，采用单波 800Gbps 宽谱光传输系统，进一步实现了基于空芯光纤的 20km 单芯光纤双向 128Tb / s 超大容量传输试验，证明反谐振空芯光纤具备在复杂管网环境部署的可行性。

本次试验基于反谐振空芯光纤完成了空芯光纤与实芯光纤混合光缆的首次制备，拉伸、压扁、弯曲、冲击、扭转等机械性能基本可满足普缆标准要求；同时，铺设期间台风“马力斯”过境深圳、东莞，中国移动联合国内产业链，首次在复杂管网环境和极端恶劣天气状况下，开展反谐振空芯光纤光缆技术试验，克服不利因素完成大湾区典型金融专线路由空芯光缆的打通，可将光链路传输时延优化 30% 以上。

中国移动后续将进一步围绕空芯光纤降损和面向规模制备的光纤结构设计，采用超 800G 传输系统与光纤设计协同研发的模式开展关键技术攻关和验证，加速推动反谐振空芯光纤及其光通信系统发展。

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