中国移动：无人机咖啡配送首次落地试飞成功

IT之家 5 月 29 日消息，中国移动宣布，中国移动和成都天府新区投资集团共同打造的无人机咖啡配送首次落地试飞成功。

▲ 成都科创岛，一架六旋翼无人机正在起飞点“等单”

IT之家从成都天投获悉，该架物流无人机的飞行速度是 15 米 / 秒，也就是一分钟可达 900 米，承重 4.5 公斤以内，常规 10 分钟即可完成单程物流配送。目前成都科创生态岛无人机配送航线计划 1 号馆到 W7，后续会覆盖全岛以及兴隆湖周边热点区域。

▲ 接到订单后，咖啡师将饮品放进无人机“运输仓”内

与其他无人机不同的是，物流无人机由后台操作，不需要专业飞手，工作人员只需把咖啡装好，在系统通知后台直接升空，按照设计好的航线执行派送任务。这也是成都世园会后，5G 网联运输无人机在科创生态岛的首次试飞。

中国移动表示，依托中国移动（成都）产业研究院自主研发的 5G 网联无人机管理运营平台（中移凌云），能够实现园区数据实时采集、实时传输、智能处理等，支持超视距控制，每次飞行后自动生成作业报告，并可分享给工作人员进行现场复查和问题修复。

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