全国首个！长江大学 800 间寝室百兆网升级全光纤万兆，中国移动 + 华为打造

IT之家 6 月 6 日消息，据华为官方消息，近日，中国移动湖北分公司（以下简称“湖北移动”）携手华为，在位于湖北省荆州市的长江大学汉科学苑完成了全国首个基于 50G PON（无源光纤网络）+ FTTR（Fiber to The Room，光纤到房间）技术的全光校园宿舍网络覆盖工程。

长江大学东校区位于湖北荆州，本次工程共覆盖 5 栋寝室楼，该区域以往采用荆州移动校园百兆宽带。随着校园信息化和数字化的升级，为更好地满足学生和教职工对超高速、稳定网络的体验需求，学校采用荆州移动提供的业界全新 50G PON 技术 + FTTR 全光纤组网方案进行网络升级，实现 800 间寝室全光纤万兆接入。

据介绍，此次网络升级的关键在于引入了 50G PON 技术，作为 F5G-A 关键技术之一，具有更高的数据传输速率。近年来，湖北移动规划技术部联合华为，针对 50G PON、XG-PON、GPON 三模共存场景，在带宽、时延、抖动、并发、干扰、兼容性等一些列技术指标进行验证和探索，本次工程实现首次实践落地。

据IT之家今年 3 月报道，F5G-A 全球首个基于 50G-PON 的“万兆云宽带示范小区”在上海落地，位于上海市杨浦区保利天汇小区，以一部 2 小时长的 8K 电影为例，文件大小约为 90GB，用万兆云宽带下载则仅需约 72 秒。

中国电信陕西公司 5 月 17 日召开双万兆网络西北首发暨全光数智惠民行动活动，标志着陕西省在西北地区率先迈入“5G-A 无线 + F5G-A 有线”双万兆新时代，陕西电信已经具备实现全省万兆园区、万兆企业的开通能力。

本月初，中国联合网络通信有限公司浙江省分公司，与宁波人工智能产业研究院 5 月正式签约万兆商企合作方向，全国首个万兆商务楼宇正式落地浙江宁波。

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