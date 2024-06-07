标记号码共建黑名单，中国移动高频骚扰电话防护新功能上线

IT之家 6 月 7 日消息，中国移动高频骚扰电话防护业务是中国移动提供的免费业务，采用云端拦截技术，为用户提供免打扰服务。

官方今日宣布，为了更好地守护大家的通话安全与安宁，高频全新上线“号码标记”功能。

中国移动邀请每位用户参与来电号码标记，每一次标记都能让系统更快识别、更快处理骚扰电话，帮助全体用户享受更清净安全的通话环境。

IT之家附具体步骤如下：

第一步

进入“中国移动高频骚扰电话防护”公众号，点击底部菜单栏“电话防护”-“更多增值服务”，并在下一页面点击“号码标记”。

第二步

在号码标记页面中点击“继续标记”，将显示用户 3 天内的来电记录。

点击号码后方的“点击标记”按钮，将弹出标记页面，用户可以在房产中介、贷款推销等 11 个标记项中选择与此号码相匹配的选项，还可以根据需求同时将该号码加入黑名单，操作完成后点击确认即可。

标记数据在经过质量验证后，将纳入高频标记号码库，并应用到骚扰拦截业务中。

对于还没有开通业务的用户，发送 ktfsr 至 10086 即可开通中国移动高频骚扰电话防护，无需下载 App，关注该公众号可进行黑白名单等设置、查看拦截记录等操作。

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