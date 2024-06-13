宏碁传奇 Go AI 笔记本电脑开售：搭载 AMD R7-8845H，14/16 英寸 3999/4299 元

IT之家 6 月 13 日消息，宏碁传奇 Go AI 轻薄本现已正式开售，搭载 AMD 锐龙 R7-8845H 处理器，提供 14 英寸和 16 英寸两种尺寸可选，分别为 3999 元和 4299 元。

IT之家整理传奇 Go AI 参数如下：

AMD 锐龙 9 8845H 处理器、16GB LPDDR5 6400 双通道内存、1TB PCIe Gen 4 SDD 固态硬盘（提供双 M.2 2280 硬盘位），45W 性能释放，双风扇散热。

IPS 屏幕：WUXGA (1920X1200) 分辨率、100% SRGB 高色域、DC 调光、89% 屏占比、180° 开合。

其他：三档背光键盘、大尺寸触控板（16 英寸机型带数字小键盘）、物理防窥摄像头、A / D 双面金属，重 1.4/1.7kg，厚 17.9mm，内置 58Wh 大容量电池，续航可达 10/12 小时，100W 氮化镓 Type-C 充电器。

接口：两个全功能 Type C 接口、两个 USB-A 接口、HDMI 2.0，RJ45 有线网口、microSD 读卡器，还支持 Wi-Fi 6 无线网络。

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