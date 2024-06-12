微星新款 Prestige 尊爵、Summit AI+ Evo 笔记本参数揭晓，搭载英特尔 Lunar Lake 酷睿 Ultra 200V 系列 CPU

IT之家 6 月 12 日消息，除发布搭载锐龙 AI 300 系列“Strix Point”处理器的 AI+ 系列笔记本外，微星还在上周举行的台北国际电脑展上展示了三款尊爵 Prestige AI+ Evo 与一款 Summit AI+ Evo 机型。

该系列机型搭载下一代酷睿 Ultra 200V 系列“Lunar Lake”处理器，其中旗舰级的 Prestige 16 AI+ Evo（B2VM）采用了 16 英寸 UHD+ (3840x2400) 分辨率的 OLED 面板，宽高比为 16:10。

▲ 图源：Wccftech，下同

这款机型采用镁铝合金制成，整机重约 1.5kg，支持多种 AI 功能，例如可以分析您的行为和应用使用情况，然后将系统设置自动调整为“最适合您需求的状态”。

此外，微星还为它配备了全新的 IR 5MP 网络摄像头（IT之家注：30fps@1920p） ，支持 HDR 和 3DNR+。

微星 Prestige 14 AI+ EVO（C2VM）配备 14 英寸 2.8K (2880x1800) 分辨率的 IPS 面板。

它采用空间阵列麦克风设计，支持 MSI AI Noise Cancelation Pro 技术，可以实现 360° 过滤或定向声音过滤，而且这款笔记本同样配备了 5MP 红外摄像头。

微星 Prestige 13 AI+ EVO（A2VM）配备 13.3 英寸 2.8K (2880x1800) 的 OLED 面板，配备 75Wh 电池，仅重 990 克。

微星 Summit 13 AI+ EVO（12VM）配备 13.3 英寸 FHD+ (1920x1200) 分辨率的 IPS 触摸屏，支持 MPP 2.6 的 MSI Pen 2 手写笔，提供 4096 级压力灵敏度和微星独有的石墨笔尖。

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