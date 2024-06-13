原神 3C 数码新品开启预售：“八重神子”游戏手柄、“甘雨”散热背夹，259 元起

IT之家 6 月 13 日消息，原神官方昨日公布了“郁林与飞沙”系列周边产品，包含“浮世笑百姿游戏手柄”以及“甘雨・循循守月手机散热器 B7X”两款 3C 数码新品。

目前两款产品均已上架开启预售，IT之家附产品详情如下：

八重神子 ・浮世笑百姿游戏手柄

该手柄为角色“八重神子”定制款，手柄机身整体呈粉色，印有角色形象，键位采用类 Xbox 手柄布局，单手柄售价 699 元，礼盒套装 869 元，预计 8 月下旬到仓。

据介绍，八重神子・浮世笑百姿游戏手柄配备力调节合金摇杆、力反馈扳机，拥有智能交互屏，轮询率 1000。手柄左下角采用可替换灯牌设计，支持 PC / 手机使用。

该手柄配备转轴十字键，拥有非对称马达；后置四颗宏键，拥有 S 型肩键；前置微动 ABXY 键，支持六轴体感。

手柄力调节合金摇杆拥有合金承轴，可实现低摩擦强回中效果；支持杠杆传力，力度可调节；配备霍尔开关，支持电磁感应不漂移。该手柄还支持 30gf~100gf 无级阻尼调节。

八重神子・浮世笑百姿游戏手柄拥有机械 ABXY 键，配备强性壁硅胶材质，拥有微动开关，按压力约 80g；手柄还配备智能交互屏，可设置 GIF 动图、模式切换以及按键连发。

产品参数如下：

甘雨・循循守月手机散热器 B7X

该款散热器为角色“甘雨”定制款，采用磁吸设计，支持 27W 变频散热，售价 259 元，预计 8 月中旬到仓。

甘雨・循循守月手机散热器 B7X 支持 27W 变频散热，配备温控环（RGB 变频灯环），运行噪音≤37dB，可使用专用 App 调整功率及灯光效果。

散热器采用磁吸设计，拥有物理开关，重量约 93g。

产品参数如下：

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