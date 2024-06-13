一汽大众新款高尔夫 / GTI 完成申报：外观设计调整，预计年内上市

IT之家 6 月 13 日消息，除上汽大众新款 ID.7 S 外，一汽大众新款高尔夫以及高尔夫 GTI 版本也已经通过工信部申报，预计将于 2024 年内上市。作为中期改款版本，新车将针对外观内饰等部分进行优化升级。

新车的大灯组采用棱角分明的设计，并搭配贯穿式的 LED 日间行车灯组；两款车型前包围造型区别较大，普通版采用横向三条幅设计，GTI 版本则是经典的蜂窝网状设计并在两侧配备五点式的 LED 灯组。

新车尾灯组采用熏黑式设计，造型与前大灯组采用了相同的风格，普通版以及 R-Line 版本使用了隐藏式排气设计，GTI 版本采用双排气布局，并在后备厢中间设有“GTI”字样。

IT之家注意到，两款车型尺寸略有差异，其中普通版高尔夫长宽高分别为 4282/4289mm × 1788mm × 1479mm，GTI 版本为 4289 × 1788 × 1468mm，轴距均为 2631mm。

配置方面，新车可选多种不同样式的前后包围、轮圈造型，卡钳样式、天窗、毫米波雷达等。

动力方面，普通版车型将搭载 1.5T 涡轮增压发动机，最大功率 118 千瓦；GTI 版本搭载 2.0T 涡轮增压四缸发动机，最大功率 162 千瓦。

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