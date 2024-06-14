新增优选一等座，复兴号智能动车组技术提升版列车明日起在京沪高铁运营

IT之家 6 月 14 日消息，据“中国铁路”公众号，复兴号智能动车组技术提升版列车日前已研制完成，实现列车席位增加，旅客使用空间扩大，服务功能优化等特性，6 月 15 日将在京沪高铁上线运行，将使京沪高铁运营服务品质将进一步提升。

据悉，国铁集团自 2023 年起就已对 CR400 复兴号智能动车组进行技术提升，研制了 8 辆编组、17 辆编组的复兴号智能动车组技术提升版列车。该型列车采用了轻量化、降噪等技术和设备集成、布局优化等措施，进一步扩大了旅客使用空间。

具体来看，该型列车增加了二等座席位数量和总定员，大件行李存放区空间扩大 1 倍。

8 辆编组列车定员数量增至 619 人，增幅约 7.5%，其中二等座席增加 38 人；

17 辆编组列车定员数量增至 1347 人，增幅约 5%，其中二等座席增加 61 人。

另外，经过前期市场调查，国铁集团将 17 辆编组列车部分一等座席升级为“优选一等座席”，优选一等座席设在 17 号车厢，共 24 个座席，使用贝壳式电动座椅，靠背和腿部角度可独立调节，配备折叠桌、电源插座、可调节阅读灯等设施，前后排座椅间距进一步拉大，座椅可 180 度旋转，将为旅客提供更舒适的乘车体验。持优选一等座车票的旅客享受一等座常规服务，还可使用专区进站候车。

12306 客服曾表示，为优化服务，针对特定列车开设了这一坐席，正常情况下票价介于商务座和一等座两者之间，详情可见IT之家此前报道。

复兴号智能动车组技术提升版列车车票于 6 月 14 日 7 时开始发售，旅客可通过铁路 12306 网站（含客户端）、车站公告等渠道查询购票。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。