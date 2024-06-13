438.7 公里 / 小时！日本 Owl SP600 登顶世界最快电动汽车宝座

IT之家 6 月 13 日消息，日本汽车制造商和工程公司 Aspark 联合意大利 Manifattura Automobili Torino 公司，升级打造了旗下 Owl 电动超跑。新车在德国的测试赛道上以接近 439 公里 / 小时的惊人速度，成为当今世界上最快的电动汽车。

总部位于大阪的 Aspark 公司已成立近 20 年，一直致力于 Owl 这款独特的超跑的研发。2013 年，Aspark 为测试 Owl 的性能，使用其原型车进行了 0-100 公里 / 小时的加速测试，最终获得 1.9 秒的优异成绩。

限量生产的 Owl 一直保持着世界上最昂贵的电动汽车之一的称号，售价高达 290 万欧元（IT之家备注：当前约 2272.3 万元人民币），直到去年夏季宾尼法利纳推出敞篷 Barchetta 电动汽车（售价 440 万欧元）才被超越。

最初版本的 Aspark Owl 在意大利进行限量生产，拥有 1980 马力和 1920 牛・米的强劲动力，以及 400 公里的续航里程。Owl 不仅在欧洲驰骋，还登陆了日本和美国市场，并凭借其出色的性能斩获了两项吉尼斯世界纪录：最快完成八分之一英里加速赛（平均时速 309.02 公里 / 小时）和最快完成四分之一英里加速赛（平均时速 318.85 公里 / 小时）。

此次 Aspark 发布了名为 OWL SP600 的升级版本，并凭借 438.7 公里 / 小时的最高时速，宣告其成为全球最快的电动汽车。

为了证明其强大的性能，Aspark 与合作伙伴 Manifattura Automobili Torino 公司一同记录了赛道测试过程，后者负责在意大利制造了这辆独一无二的电动超跑。

据 Aspark 公司描述，OWL SP600 是“初代 Owl 的进化版”，并配备了倍耐力定制的 Potenza Race 轮胎。为了达成速度纪录，Aspark 公司在风洞进行了严格的气动验证，并聘请纽伯格林 24 小时耐力赛冠军 Marc Basseng 进行了几天的赛道测试。

2024 年 6 月 8 日，Aspark OWL SP600 在德国的帕彭堡汽车测试中心 (ATP) 达到了接近 439 公里 / 小时的最高时速，该速度纪录由 ATP 提供的高精度 GPS 测量设备 Racelogic V-Box 验证。

在创造纪录之前，Aspark 表示 OWL SP600 已经多次跑出 420.8 公里 / 小时和 430 公里 / 小时的高速成绩。

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