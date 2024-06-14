小米汽车：截至 6 月 13 日，小米 SU7 累计交付已突破 20000 台

IT之家 6 月 14 日消息，今天上午，小米汽车官微发文宣布：截至昨天（6 月 13 日），小米 SU7 累计交付已突破 20000 台；6 月单月交付将突破 1 万台，全年将保障交付 10 万台，冲刺 12 万台。

而在昨天，“小米汽车销量连续下跌”的微博一度登上微博热搜，小米集团公关部总经理王化在微博做出回应。“目前的锁单数量每天都有稳定新增，由于目前全国交付中心数量十分有限，交付压力极大，6 月已经开始双班生产。根据目前的交付数据来看，有信心本月的单月交付破万。”

据IT之家此前报道，小米 SU7 在 5 月交付 8630 台，6 月开始双班生产，单月交付保障 1 万台，2024 全年保底交付 10 万台，全力冲刺 12 万台。此外，小米 SU7 在 4 月交付了 7058 台。

小米集团 2024 年第一季度财报显示，截至 2024 年 4 月 30 日，小米 SU7 系列累计锁单量达 88063 台。截至 2024 年 5 月 15 日，小米 SU7 系列累计交付新车达到 10000 台。

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