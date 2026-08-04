“未来已来”：华为智选车产品总监彭磊晒享界 G9 汽车 L3 自动驾驶功能按键，可亮蓝光

IT之家 8 月 4 日消息，华为智选车产品总监（享界系列）彭磊刚刚晒出了鸿蒙智行享界 G9 汽车的 L3 自动驾驶功能按键。画面显示，该按键可亮蓝光。

而他微博的配文“The future is already here”则可以翻译为“未来已来”。

据IT之家今日早些时候报道，我国首部针对 L3 级有条件自动驾驶和 L4 级高度自动驾驶系统的强制性国家标准 ——《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施，将为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线。

值得一提的是，享界 G9 已正式获批北京市 L3 级自动驾驶道路测试牌照，成为首款获批北京市时速 120 公里 L3 级自动驾驶道路测试牌照的车型。

该车采用“激光雷达 + 视觉 + 毫米波雷达”多传感器融合方案，依靠车规级 896 线激光雷达，顺利通过模拟仿真、封闭场地测试，并完成功能安全、预期功能安全、网络安全与数据安全四大安全验证，同时满足全生命周期测试数据监管要求。

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