神舟战神 T8 游戏本新增 i5-14450HX + RTX 5060 版本：16+512GB 售 7999 元

IT之家 8 月 4 日消息，京东自营店新上架了一款搭载 i5-14450HX + RTX 5060 的神舟战神 T8 游戏本，配备 16GB 内存 + 512GB 固态硬盘，首发价 7999 元。

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英特尔酷睿 14 代 i5-14450HX 处理器采用 10 核心 16 线程设计，包含 6 个性能核 + 4 个能效核，单 P 核睿频 4.8GHz，单 E 核睿频 3.5GHz；支持全新英特尔游戏加速器 APO，可提升游戏帧率。

这款产品配备 16 英寸 1920*1200 分辨率 165Hz 刷新率的 IPS 电竞屏，覆盖 100% sRGB 色域，峰值亮度可达 500nits。

该机支持独显直连 + 混合模式输出可切换，相比混合模式，独显直连模式下游戏性能更加稳定。

其他方面，神舟战神 T8 支持 Wi-Fi 6 与蓝牙 5.4，配备双内存插槽与 2 个 M.2 硬盘接口，可供玩家自行拓展升级，机身重约约 2.45kg（不含适配器），内置 53Wh 电池，配备双风扇六铜管散热模组。

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