任天堂 Switch 2 游戏《火焰纹章：万缕千丝》细节公开：可四线并行，9 月 17 日发售

IT之家 8 月 4 日消息，在今晚举行的《火焰纹章：万缕千丝》直面会上，任天堂公布了这款游戏的更多信息，游戏将于 9 月 17 日发售，登陆 Switch 2 平台，下载版售价 499 港币（现汇率约合 430.5 元人民币），盒装版售价 549 港币（现汇率约合 473.7 元人民币）。

IT之家获悉，本作以四名大剑斗祭的参赛者：凯伊、迪托利希、赛奥朵拉、蕾达的篇章展开，角色介绍如下：

为了拯救父亲，离开乡村的少年「凯伊」

寻求与强者决一死战的异乡人「迪托利希」

为了实现祖国夙愿而奋战的女王「赛奥朵拉」

将一切献给复仇的比维拉琴奏者「蕾达」

据介绍，游戏拥有不同特性的武器和多种攻击手段（剑、手甲、枪、斧、弓、魔法等），消耗武器耐久可以发动战技，不同主人公有不同效果的圣焰战技，需要消耗 HP 发动；若我方成员被击败，可以将时间回溯至此前的回合，不擅长策略的玩家也可以放心游玩。

游戏兵种分为初级、中级和上级职业，不同兵种可以使用的武器类型和移动范围也有所不同；在鞑古席翁可以每周通过训练提升自己，在商店购买武器装备，神殿里还能获得神之加护，通过资格考试也可以提升属性；玩家可以在鞑古席翁挖掘各种有能之人成为伙伴，通过邀约提升信赖，还能触发支援对话。

此外，白鸟处可以切换不同角色，每个角色的进度会单独保存，可以选择同时推进四人的故事；每个主人公在世界地图上都有独特的专属指令，可以活用提升战力。

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