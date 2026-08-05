被指招聘时歧视美国公民，OpenAI 支付 320 万美元和解

IT之家 8 月 5 日消息，美国司法部当地时间周二宣布，OpenAI 将支付 320 万美元（IT之家注：现汇率约合 2,165.1 万元人民币），以和解其在招聘过程中被指优先录用持临时签证的外国员工、歧视美国公民的相关指控。

美国司法部调查发现，OpenAI 在招聘部分岗位时，未在公司的对外招聘网站上公开发布职位信息，而是直接招募并录用了外国员工。

司法部还表示，OpenAI 及其子公司 Statsig Inc.采取了其他一些不寻常的做法，以降低美国求职者的申请意愿，例如选择在深夜发布招聘信息，并要求求职者提交纸质申请材料，而非电子申请。

根据美国移民法，如果企业无法找到符合条件的美国本土员工，可以为外国员工申请永久居民身份（绿卡），但前提是必须先完成严格的公开招聘程序。

根据和解协议，OpenAI 将支付 120 万美元（现汇率约合 811.9 万元人民币）民事罚款，并设立一项 200 万美元（现汇率约合 1,353.2 万元人民币）的补偿基金，用于赔偿“因公司歧视性招聘行为受到影响的受害者”。

此外，OpenAI 还必须调整招聘流程和相关政策，为员工提供移民法律培训，并接受持续监督和定期报告要求。

OpenAI 发言人表示，公司需要在全球范围内招聘人才，以实现“确保通用人工智能（AGI）造福全人类”的使命。

该发言人表示：“虽然我们不同意司法部的调查结论，但我们达成这项协议，是为了妥善解决此事，并继续推进公司的 PERM 项目。该项目对于需要移民支持的员工和求职者至关重要。”

司法部表示，此次调查涉及的职位数量“不足 10 个”，但之所以推进此次和解，是因为“美国劳动者被排除在高薪科技岗位招聘之外所造成的损害十分严重”，因此罚款金额体现了这一影响。

此次与 OpenAI 达成的协议，也是美国司法部自 2025 年重新启动公民身份就业歧视执法项目以来达成的第 13 起相关和解案件。

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