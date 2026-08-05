华为官网公布鸿蒙智行享界 G9 各版本选配信息，新车预售价 43.98 万元起

IT之家 8 月 5 日消息，在今天下午的尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙智行豪华硬派 SUV 享界 G9 开启预售，43.98 万元起。

IT之家注意到，华为官网现已公开享界 G9 各版本的选配信息，新车共分为三个大版本（细分五座 / 六座布局和纯电 / 增程动力，Max+ 仅提供增程动力）：

享界 G9 Ultra+ 五座版预售价 53.98 万起 | 六座版预售价 55.98 万起

标配森林级车载制氧系统

标配双百万像素全彩智慧投影大灯 享界 G9 Ultra 五座版预售价 48.98 万起 | 六座版预售价 50.98 万起

标配华为全地形途灵平台

增程版标配 75.4 度电池、纯电版标配 120 度电池 享界 G9 Max+ 五座版预售价 43.98 万起 | 六座版预售价 44.98 万起

全系标配 L3 级架构 华为乾崑智驾 ADS 5 高阶版

双腔空簧 + 双阀连续可变阻尼减振器 + ±12° 后轮转向

在外观方面，享界 G9 提供曜石黑、极地灰、墨岭绿（7,000 元）、旷野金（7,000 元）和寰宇红（7,000 元）五款车色；内饰提供橄榄灰、雅丹棕、云沙蓝（7,000 元）和星辉紫（10,000 元）四款颜色。

新车轮毂共有四款可选，包括 20 英寸七衡星驰轮毂（价格已包含）、22 英寸六芒星璨轮毂（10,000 元）、22 英寸九州星瀚轮毂（10,000 元）和 20 英寸七衡星驰轮毂（AT 胎 | 10,000 元）。

享界 G9 的座舱可选二排双零重力座椅（17,000 元）、后排隐私光幕（17,000 元）和森林级车载制氧系统（13,000 元）。其中，Max+ 仅可选二排零重力座椅；Ultra 标配零重力座椅，可选配隐私光幕和健康氧舱；Ultra+ 则标配这三项配置。新车全系可选黑曜套件，售价 2,000 元。

新车还提供智慧电动门（10,000 元）、电动拖车钩（7,000 元）和车载对讲机（限 Ultra+ 版本，3,000 元，限时免费）选装。另外，享界 G9 的后挂式储物箱（5,000 元）、电动踏板（10,000 元）目前限时免费。

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