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安卓首个液态玻璃设计：荣耀 MagicOS 11 开启内测招募，覆盖 Magic8、V6、WIN、GT Pro、600 系列等 17 款机型

2026/8/6 15:29:28 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 雨雪载途有鲫雪狐不一样的体验蒸个橙子 的线索投递！

IT之家 8 月 6 日消息，今日起，荣耀 MagicOS 11 启动首批内测报名招募。符合要求的用户现可通过以下入口进行报名：

  • 设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 右上角「：」> 升级尝鲜 > 内测报名（IT之家注：需将系统升级至 10.0.0.170 或更新版本）。

首批内测机型包括：

  • 荣耀 Magic V6

  • 荣耀 Magic V5

  • 荣耀 Magic 8 RSR 保时捷设计

  • 荣耀 Magic 8 Pro

  • 荣耀 Magic 8 Pro Air

  • 荣耀 Magic 8

  • 荣耀 Magic 7 RSR 保时捷设计

  • 荣耀 Magic 7 Pro

  • 荣耀 Magic 7

  • 荣耀 WIN

  • 荣耀 WIN RT

  • 荣耀 GT Pro

  • 荣耀 600 Pro

  • 荣耀 600 超级版

  • 荣耀 600 元气版

  • 荣耀 MagicPad 3 Pro

  • 荣耀 MagicPad 3 Pro12.3

以上各系机型招募 2000 人，其中 log 版本 500 人、nolog 版本 1500 人，最终名额将根据报名情况进行适当调配。

手机产品内测时间

  • 招募时间：2026 年 8 月 6 日一 8 月 11 日 18:00

  • 审核时间：2026 年 8 月 12 日一 8 月 14 日

  • 推送时间：不晚于 2026 年 8 月 18 日推送

平板产品内测时间

  • 招募时间：2026 年 8 月 6 日一 8 月 21 日 18:00

  • 审核时间：2026 年 8 月 24 日一 8 月 25 日

  • 推送时间：不晚于 2026 年 8 月 28 日推送

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