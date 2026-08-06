安卓首个液态玻璃设计：荣耀 MagicOS 11 开启内测招募，覆盖 Magic8、V6、WIN、GT Pro、600 系列等 17 款机型

IT之家 8 月 6 日消息，今日起，荣耀 MagicOS 11 启动首批内测报名招募。符合要求的用户现可通过以下入口进行报名：
设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 右上角「：」> 升级尝鲜 > 内测报名（IT之家注：需将系统升级至 10.0.0.170 或更新版本）。
首批内测机型包括：
荣耀 Magic V6
荣耀 Magic V5
荣耀 Magic 8 RSR 保时捷设计
荣耀 Magic 8 Pro
荣耀 Magic 8 Pro Air
荣耀 Magic 8
荣耀 Magic 7 RSR 保时捷设计
荣耀 Magic 7 Pro
荣耀 Magic 7
荣耀 WIN
荣耀 WIN RT
荣耀 GT Pro
荣耀 600 Pro
荣耀 600 超级版
荣耀 600 元气版
荣耀 MagicPad 3 Pro
荣耀 MagicPad 3 Pro12.3
以上各系机型招募 2000 人，其中 log 版本 500 人、nolog 版本 1500 人，最终名额将根据报名情况进行适当调配。
手机产品内测时间
招募时间：2026 年 8 月 6 日一 8 月 11 日 18:00
审核时间：2026 年 8 月 12 日一 8 月 14 日
推送时间：不晚于 2026 年 8 月 18 日推送
平板产品内测时间
招募时间：2026 年 8 月 6 日一 8 月 21 日 18:00
审核时间：2026 年 8 月 24 日一 8 月 25 日
推送时间：不晚于 2026 年 8 月 28 日推送
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