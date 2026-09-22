4999 元起：OPPO Find X10 E 手机发布，天玑 9500s 芯片

IT之家 9 月 22 日消息，OPPO 今晚召开新品发布会推出 Find X10 E 手机。新品采用联发科天玑 9500s 芯片，配备 7025mAh 冰川电池，拥有哈苏超清影像系统，售价 4999 元起。

IT之家附 OPPO Find X10 E 定价：

12GB+256GB：4999 元

16GB+512GB：5499 元

据介绍，OPPO Find X10 E 可选冰蓝、浅钛两种配色。机身采用绒光玻璃材质，正面带有极窄四等边，配备微光金属中框。

规格方面，这款手机 6.59 英寸直面屏，分辨率为 2760*1256，支持 120Hz 高刷，具备 Display P3 屏幕芯片，全局峰值亮度可达 1800nits，采用 3840Hz 超高频 PWM 调光。

同时，该手机搭载联发科天玑 9500s 芯片，采用 3nm 制程工艺，CPU 主频最高可达 3.73GHz。搭配 LPDDR5X 内存、UFS 4.1 闪存。配备 7025mAh 冰川电池，支持 80W 超级闪充、50W 无线闪充。

IT之家附该机影像参数如下：

主摄：5000 万像素 1/1.4 英寸，等效 23 毫米，F1.6 光圈，OIS

长焦：5000 万像素 1/1.95 英寸，等效 73 毫米，F2.6 光圈，OIS

超广角：5000 万像素，等效 15 毫米，F2.0

前摄：3200 万像素，等效 21 毫米，F2.4

此外，这款手机还支持 LUMO 调色盘，专为人像而生。拥有哈苏自然色彩，支持哈苏专业人像模式，以及 XPAN 模式，帮助用户拍出更有氛围感的照片。