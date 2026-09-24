微软时隔 10 年更新 Surface Mouse 鼠标：支持触觉反馈、配可编程按键

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Windows Central 今天（9 月 24 日）发布博文，报道称在 2026 骁龙峰会上，微软宣布推出新一代 Surface Mouse，距首款产品亮相已过去 10 年。

该媒体指出微软初代 Surface Mouse 于 2016 年随 Surface Studio 一同发布，本次产品更迭相隔 10 年时间。微软后续于 2018 年推出 Surface Precision 鼠标、于 2025 年推出 Surface Arc 鼠标，但严格来讲并非继任者。

外观方面，新款 Surface Mouse 采用简约设计，左右按键之间未设置明显分隔，仅保留滚轮和内置操作键。

功能方面，新款鼠标主要升级触觉反馈，鼠标内置小型振动马达，用户在 Windows 中贴靠应用窗口，或在两个窗口之间拖动文件后，设备会发出振动反馈。

按键方面，鼠标顶部配有专用操作键，可用于打开指定应用。微软重点展示了该按键启动 Copilot 应用，不过支持用户将其分配给其他常用快捷方式。若用户将鼠标连接至非 Surface 设备，需单独安装 Surface 应用，才能修改操作键设置。

连接方面，新款 Surface Mouse 使用蓝牙 6.0。微软称，鼠标可与多个设备配对，方便用户在设备之间切换。官方还称，该产品的电池续航最长可达 6 个月。

售价方面，新款 Surface Mouse 起售价为 79.99 美元（IT之家注：现汇率约合 537.7 元人民币），将于 10 月 13 日上市。微软计划提供黑色和铂金色 2 种配色。

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