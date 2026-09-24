OPPO Find X10 系列今日开售：4999 元、5499 元和 6799 元起，Pro Max 搭载联发科天玑 9600 Pro

IT之家 9 月 24 日消息，OPPO Find X10 系列将于今日 10:00 正式开售，包含 Find X10 E、Find X10 和 Find X10 Pro Max 三款机型，起售价分别为 4999 元、5499 元和 6799 元。与此同时，OPPO Enco X4、OPPO Watch S2、OPPO Watch X3 等新品也将一同开售。

OPPO Find X10 E 定位入门款影像旗舰，提供 12GB+256GB 和 16GB+512GB 两种存储版本，售价分别为 4999 元和 5499 元。该机搭载联发科天玑 9500s 芯片，采用 6.59 英寸直面屏，分辨率为 2760×1256，支持 120Hz 高刷。后置三颗 5000 万像素摄像头，前置 3200 万像素，内置 7025mAh 电池，支持 80W 超级闪充和 50W 无线闪充。

OPPO Find X10 标准版主打“一步到位的影像旗舰”，12GB+256GB 版本售价 5499 元，12GB+512GB 售价 5999 元，16GB+512GB 售价 6499 元，16GB+1TB 售价 7499 元。该机搭载天玑 9600M 旗舰芯片，配备 8000mAh 冰川电池，支持 80W 超级闪充和 50W 无线闪充。屏幕为 6.59 英寸，支持 144Hz 高刷与 3840Hz 高频 PWM 调光。

OPPO Find X10 Pro Max 定位“照片视频双满配的影像旗舰”，12GB+256GB 版本售价 6799 元，顶配 16GB+1TB 版本售价 8999 元。该机搭载 2nm 制程的天玑 9600 Pro 芯片，配备 6.78 英寸屏幕，后置三颗 2 亿像素镜头，覆盖主摄、超广角和长焦，支持全焦段 8K 视频录制。电池容量同样为 8000mAh。

影像方面，该系列首发“哈苏超清原相机”体系。Pro Max 版本的三颗 2 亿像素镜头均采用大底传感器与大光圈规格，主摄配备 1/1.3 英寸超大底，支持 6.5 级专业防抖。标准版则采用双 2 亿像素方案，主摄与长焦均为大底高像素规格，长焦支持 CIPA 7.0 级别防抖。

IT之家注意到，Find X10 全系机型搭载 ColorOS 17 系统，官方宣称可实现 6 年系统流畅维护。屏幕方面，全系采用新一代 1nit 明眸护眼屏，色域覆盖 95% BT.2020 标准。电池采用硅碳负极材料，官方数据显示支持 5 年健康度保障。

同步开售的 OPPO Watch S2 首销价 1499 元，主打运动燃脂监测；OPPO Watch X3 首销价 2599 元，新增寰月钛配色；TWS 耳机 Enco X4 首销价 1099 元，采用丹拿联合调校声学单元。

2026 年数码家电政府补贴持续进行中，IT 之家为大家汇总国补领券地址，买数码家电之前记得领取。

数码补贴：点此领券

手机 / 平板 / 3C 数码支持 8.5 折政府补贴，不超过 6000 元的产品至高立减 500 元。

家电补贴：点此领券

多类家电支持 8.5 折政府补贴，单品至高补贴 1500 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。