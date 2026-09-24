微软已修复 9 月 Win11 累积更新导致的文件历史记录故障

IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（9 月 23 日）发布博文，报道称微软承认 9 月累积更新 KB5124008 存在问题，导致 Windows 11 24H2 和 25H2 文件版本备份功能故障。

IT之家注：KB5124008 是微软推送的 2026 年最大累积更新，针对 Windows 11 24H2/25H2 修复 611 个漏洞，并支持任务栏四边贴靠等。

Windows 11 24H2 安装 KB5124008 之后，版本号升至 Build 26100.9445；而 Windows 11 25H2 安装该更新后，版本号升至 Build 26200.9445。

根据微软官方支持文档，微软承认 9 月累积更新存在 Bug，会导致文件历史记录（File History）功能出现故障。

该功能是 Windows 11 内置文件版本备份功能，可按周期将库中的文档、图片、视频、音乐及自定义文件夹复制到外接驱动器或网络位置。用户在误删、覆盖或修改文件后，可浏览已保存的历史版本，并恢复指定时间点的文件或文件夹内容。

在安装 9 月累积更新之后，用户反馈连接备份盘时会错误显示“重新连接驱动器”提示。微软表示，该提示属于 Windows 11 软件故障，外接驱动器本身未出现问题。

微软还列出另一项异常：文件历史记录的“上次备份”时间戳可能过期或显示错误时间，导致备份文件时间线无法正确呈现。

部分设备的事件查看器还可能记录涉及 FileHistory.exe 与 KERNELBASE.dll 的应用崩溃事件。微软表示在 9 月 22 日发布的可选更新 KB5124010 中已修复该问题。