华为官宣小艺 Work 上线：首次使用 31 天限时免费享 1000 AI 点

IT之家 9 月 24 日消息，华为今日官宣小艺 Work 正式上线，支持市场调研、文档处理、PPT 制作、数据分析、内容创作、代码开发等场景，上应用市场更新小艺 App，解锁小艺 Work 全新 AI 工作方式。首次使用 31 天限时免费享 1000 AI 点。

参考IT之家此前报道，今年 9 月 16 日，华为宣布小艺 Work 开启内测。该服务定位为面向日常办公、代码开发和创意创作的 AI 工作助理，支持鸿蒙手机、平板和电脑。

据介绍，小艺 Work 可接收用户目标，自主拆解任务、安排步骤、调用工具并推进执行。任务进度可查看，关键节点由用户审核。

该服务支持手机、平板与电脑跨端协同，用户可通过移动设备远程下发任务、查看进度并验收结果。执行环境支持云电脑与本地电脑，按任务所需软件、文件和工作环境选择。

官方称，小艺 Work 可根据需求自动匹配专家协同工作，覆盖研究分析、内容创作、编程办公等场景。手机端连接电脑后，可远程继续任务、接收进度提醒，并调用电脑上的文件和工具。

在任务接续方面，电脑上的任务持续运行，用户离开电脑后可用手机继续跟进。任务完成后，文件与处理结果自动同步。

用户可实时查看电脑上的工作进度，并支持同时连接多台电脑。华为给出的示例包括优化项目汇报 PPT 并提炼重点、优化核心函数逻辑并补充代码注释、设计活动视觉海报并统一配色风格。