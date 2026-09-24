苹果前 CEO 库克拿下美国半导体界最高荣誉奖项，AMD 苏姿丰大赞其成就

IT之家 9 月 24 日消息，美国半导体行业协会（SIA）于 9 月 22 日发布公告，苹果董事会执行主席蒂姆 · 库克获得 2026 年芯片行业最高荣誉 —— 罗伯特 · 诺伊斯奖。

IT之家注：罗伯特 · 诺伊斯奖每年在 SIA 颁奖晚宴上颁发，以表彰在半导体行业方面取得杰出成就和领导力的个人。1990 年，SIA 董事会设立了该奖项，以纪念英特尔及半导体行业协会联合创始人罗伯特 · 诺伊斯。符合资格的候选人必须在半导体行业的技术和 / 或公共政策方面做出了重大贡献。提名人的努力必须不仅惠及某个公司或关联，并且能够增强整个行业的实力，这一点至关重要。

库克将于 2026 年 11 月 19 日在美国加利福尼亚州圣何塞举行的 SIA 颁奖晚宴上接受该奖项。

AMD 董事长兼首席执行官、2026 年 SIA 董事会主席苏姿丰表示：“蒂姆 · 库克一直是美国半导体领导力和先进制造业的有力倡导者，推动了非凡增长，并巩固了我们行业未来的基础。”“我们很自豪地将罗伯特 · 诺伊斯奖授予蒂姆，以表彰他对技术和半导体行业的持久贡献。”

SIA 公告称，库克在担任苹果 CEO 期间，让苹果改变了全球科技格局，推出了一系列强大的半导体设备，全球消费者每天都依赖这些设备。库克于 2026 年 9 月成为苹果董事会执行主席。

库克对此表示：“这个奖项是对苹果非凡工程团队的见证，他们通过苹果芯片的强大性能和可扩展性，彻底改变了用户能够实现的目标 —— 从 Mac 到 iPhone，再到我们的产品线。我们致力于推动美国半导体创新的发展，期待与我们的合作伙伴和行业领袖一同庆祝塑造技术未来的突破。”