苹果 iPad 12 爆料：A19 芯片、8GB 内存、自研 N1/C1X 芯片

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称其撰稿人 Aaron Perris 通过挖掘苹果公司代码，发现 iPad 12 将配备 A19 芯片、8GB 内存、N1 网络芯片和 C1X 调制解调器。
芯片方面，苹果 iPad 12 预估将会升级到 A19 芯片，支持 Apple Intelligence 以及 Siri AI。此外该平板将会运行 8GB 内存（运行 Apple Intelligence 的最低要求），从而改善多任务表现。
连接方面，苹果 iPad 12 预估将会配备自研 C1X 调制解调器，支持 sub–6GHz 5G 网络；此外 iPad 12 还将配备 N1 芯片，将支持 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 和 Thread（智能家居协议）。
颜色方面，目前代码中并未提及相关细节，不过该媒体认为 iPad 12 可能提供新配色。IT之家附上相关对比规格如下：
|项目
|iPad 12 预估规格
|前代 iPad 11
|处理器
|A19 芯片
|A16 芯片
|内存
|8GB
|6GB
|Apple Intelligence
|支持
|不支持
|Siri AI 功能
|支持
|不支持
|蜂窝网络芯片
|C1X 调制解调器
|高通调制解调器
|起售价
|预计维持 449 美元
|449 美元
|发布时间
|预计最早为 2027 年春季
|2026 年推出