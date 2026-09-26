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苹果 iPad 12 爆料：A19 芯片、8GB 内存、自研 N1/C1X 芯片

2026/9/26 6:57:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称其撰稿人 Aaron Perris 通过挖掘苹果公司代码，发现 iPad 12 将配备 A19 芯片、8GB 内存、N1 网络芯片和 C1X 调制解调器。

芯片方面，苹果 iPad 12 预估将会升级到 A19 芯片，支持 Apple Intelligence 以及 Siri AI。此外该平板将会运行 8GB 内存（运行 Apple Intelligence 的最低要求），从而改善多任务表现。

连接方面，苹果 iPad 12 预估将会配备自研 C1X 调制解调器，支持 sub–6GHz 5G 网络；此外 iPad 12 还将配备 N1 芯片，将支持 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 和 Thread（智能家居协议）。

颜色方面，目前代码中并未提及相关细节，不过该媒体认为 iPad 12 可能提供新配色。IT之家附上相关对比规格如下：

项目iPad 12 预估规格前代 iPad 11
处理器A19 芯片A16 芯片
内存8GB6GB
Apple Intelligence支持不支持
Siri AI 功能支持不支持
蜂窝网络芯片C1X 调制解调器高通调制解调器
起售价预计维持 449 美元449 美元
发布时间预计最早为 2027 年春季2026 年推出
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关键词：iPad 12苹果

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