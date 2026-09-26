首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软提醒 Win11 禁用 8.3 文件名：可提升文件操作速度，但影响应用兼容性

2026/9/26 15:00:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Neowin 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称微软近期通过官方文档重申在 Windows 10Windows 11 系统中禁用 8.3 文件名（8.3 filename），虽可显著提升文件密集型操作性能，但若未妥善处理依赖该功能的应用或注册表项，可能导致软件卸载失败等兼容性问题。

IT之家注：8.3 文件名源于 MS-DOS 时代的文件命名规范，规定主文件名最多 8 字符、扩展名最多 3 字符，总长 12 字符含分隔点。现代 Windows 为兼容旧软件，仍为长文件名自动生成此类短别名，常见于含波浪号（~）的文件名中。

网友 u/Due_Bat_4715 于 9 月 22 日在 Reddit 社区发帖，称其使用高速 M.2 SSD 时仍遭遇文件浏览与复制卡顿，经过排查最终锁定 8.3 文件名机制。

该网友通过执行 fsutil 8dot3name 命令禁用新文件别名生成，并剥离既有短名称后，发现明显改善平铺视图滚动与文件搜索速度。

戴尔在 Avamar 备份软件测试中记录到，启用 8.3 文件名后，含百万级文件的文件夹创建吞吐量严重下降，约 130 万文件时性能停滞；禁用后，两至三小时内可创建超 500 万文件，性能提升显著。

Files created over time on an NTFS volume with 8.3 names enabled and disabled.

启用 8.3 名称设置后，处理约 130 万个文件时性能会停滞。如果禁用 8.3 文件名，则 2-3 小时内会创建超过 500 万个文件。一个文件夹中的文件数量实际上限约为 110 万个，超过这个数量，文件创建性能将呈指数级下降。

尽管性能收益明确，微软警告直接剥离既有 8.3 名称而不处理依赖项，或引发应用意外故障，包括软件卸载失败。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Win11微软

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知