微软提醒 Win11 禁用 8.3 文件名：可提升文件操作速度，但影响应用兼容性

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Neowin 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称微软近期通过官方文档重申在 Windows 10、Windows 11 系统中禁用 8.3 文件名（8.3 filename），虽可显著提升文件密集型操作性能，但若未妥善处理依赖该功能的应用或注册表项，可能导致软件卸载失败等兼容性问题。

IT之家注：8.3 文件名源于 MS-DOS 时代的文件命名规范，规定主文件名最多 8 字符、扩展名最多 3 字符，总长 12 字符含分隔点。现代 Windows 为兼容旧软件，仍为长文件名自动生成此类短别名，常见于含波浪号（~）的文件名中。

网友 u/Due_Bat_4715 于 9 月 22 日在 Reddit 社区发帖，称其使用高速 M.2 SSD 时仍遭遇文件浏览与复制卡顿，经过排查最终锁定 8.3 文件名机制。

该网友通过执行 fsutil 8dot3name 命令禁用新文件别名生成，并剥离既有短名称后，发现明显改善平铺视图滚动与文件搜索速度。

戴尔在 Avamar 备份软件测试中记录到，启用 8.3 文件名后，含百万级文件的文件夹创建吞吐量严重下降，约 130 万文件时性能停滞；禁用后，两至三小时内可创建超 500 万文件，性能提升显著。

启用 8.3 名称设置后，处理约 130 万个文件时性能会停滞。如果禁用 8.3 文件名，则 2-3 小时内会创建超过 500 万个文件。一个文件夹中的文件数量实际上限约为 110 万个，超过这个数量，文件创建性能将呈指数级下降。

尽管性能收益明确，微软警告直接剥离既有 8.3 名称而不处理依赖项，或引发应用意外故障，包括软件卸载失败。