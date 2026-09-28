荣耀 WKL-AN80 新机现身安兔兔：第 6 代骁龙 8 超级至尊版、跑分超 552 万，预计是 Magic9 Pro Max

IT之家 9 月 28 日消息，安兔兔官方今日发文称在后台发现了一款荣耀新机，型号为“WKL-AN80”，预计为 Magic9 Pro Max 旗舰手机。安兔兔表示，这款新机的跑分成绩目前曝光的同平台机型中跑分属于比较拔尖的存在。

▲ IT之家开箱：荣耀 Magic9 Pro Max 图赏

测试机型跑分超 552 万（总分 5524187），搭载第 6 代骁龙 8 超级至尊版移动平台，系统基于 Android 17 打造，拥有 16GB+1TB 规格。安兔兔官方称该机 CPU 成绩 1452764、GPU 成绩 2081549、MEM 成绩 736389、UX 成绩则是 1253485。

据IT之家此前报道，荣耀已正式官宣全新年度旗舰 Magic9 系列手机将于 9 月 28 日正式发布。新机爆料汇总如下：

Magic9

6.37 英寸 1.5K+120Hz LTPS 小直屏，第五代骁龙 8 至尊版处理器，8000mAh 电池 +80W 有线快充 +50W 无线快充；

55Mp 1:1 方形前摄，后置 200Mp 1/1.4 英寸主摄 +50Mp 超广角 +200Mp 1/1.56 英寸 3.5X 潜望长焦；

3D 超声波指纹，AI 键 + 拍照，IP68/69/69K，机身厚度 8.49mm / 重量 209g（已知 16GB+512GB 5999 元）。

Magic9 Pro Max

6.8 英寸 1.5K+120Hz LTPO 大直屏，第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，8800mAh 电池 +100W 有线快充 +80W 无线快充；

55Mp 1:1 方形前摄，后置 200Mp 1/1.28" 英寸 3°OIS 主摄 +50Mp 超广角 +200Mp 1/1.4" 英寸 3.5X 潜望长焦；

3D 人脸识别 +3D 超声波指纹，AI 键 + 拍照键，X 轴大马达，双 1216 扬声器，IP68/69/69K，机身厚度 8.59mm / 重量 233g。

Magic9 超能版