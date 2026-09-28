吉利千里浩瀚辅助驾驶搭载量突破 100 万辆，用时 18 个月

IT之家 9 月 28 日消息，吉利千里浩瀚官方账号今日宣布，千里浩瀚辅助驾驶搭载量正式突破 100 万辆，用时 18 个月。
据IT之家此前报道，“千里浩瀚”安全高阶智能辅助驾驶系统于 2025 年 3 月发布。“千里”代表着行业领先的通用大模型和算力，“浩瀚”代表着吉利在行业领先的智驾能力和体验。
今年 2 月，吉利汽车集团 CEO 淦家阅在内部会议上宣布，千里浩瀚将在今年实现出海，并将成为首个在海外市场实现规模化应用的中国高阶辅助驾驶方案。
延伸阅读
千里浩瀚是吉利汽车于 2025 年 3 月 3 日在 AI 智能科技发布会上正式发布的统一智能出行解决方案，吉利控股集团首席智驾科学家陈奇负责相关技术，官方将其定义为“AI + 智驾”，即通过端到端、VLM、世界模型等 AI 技术提升智驾安全性。该方案共分为 H1、H3、H5、H7、H9 五个层级，数字越大硬件规格越高。据官方及车型配置信息，H1、H3 算力约 100+ TOPS，H5 提升至 200+ TOPS，H7 为 500-700 TOPS，H9 采用双英伟达 Thor 芯片、算力约 1400 TOPS 并配备 5 颗激光雷达，面向 L3 级智能驾驶。全系支持高速 NOA 与自动泊车，城市 NOA、记忆泊车等能力主要出现在 H7 及以上。
在品牌覆盖上，千里浩瀚已应用于吉利、领克、极氪等多个品牌车型，价格区间从 10 万级延伸至 80 万级旗舰。其中吉利银河星耀 8 全系搭载该方案，领克 900 等车型则提供 H5、H7 等不同层级配置。2026 年 1 月 5 日，吉利公布千里浩瀚辅助驾驶系统的英文品牌名 G-ASD（Geely Afari Smart Driving），并宣布全域 AI 技术体系进化至 2.0 时代。千里浩瀚 G-ASD 基于吉利首发的 WAM（World Action Model）世界行为模型打造，云端多模态大模型加世界模型参数达千亿级别。从底层技术来源看，千里浩瀚的底层方案为千里科技发布的“千里智驾 1.0”。其中千里智驾 1.0 的基础版、专业版、旗舰版分别对应千里浩瀚 H3、H5、H7，千里智驾 2.0 则对应千里浩瀚 H9。
截至 2026 年 9 月 13 日，千里浩瀚辅助驾驶开启率达 93.8%，累计辅助驾驶里程 23.7 亿公里，累计泊车 5853 万次，AEB 成功触发 266 万次。