吉利千里浩瀚辅助驾驶搭载量突破 100 万辆，用时 18 个月

IT之家 9 月 28 日消息，吉利千里浩瀚官方账号今日宣布，千里浩瀚辅助驾驶搭载量正式突破 100 万辆，用时 18 个月。

据IT之家此前报道，“千里浩瀚”安全高阶智能辅助驾驶系统于 2025 年 3 月发布。“千里”代表着行业领先的通用大模型和算力，“浩瀚”代表着吉利在行业领先的智驾能力和体验。

今年 2 月，吉利汽车集团 CEO 淦家阅在内部会议上宣布，千里浩瀚将在今年实现出海，并将成为首个在海外市场实现规模化应用的中国高阶辅助驾驶方案。